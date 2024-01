Popovic Milan, si stringe per l’accordo! Domani il contatto decisivo: le ultime sulla trattativa tra i rossoneri ed il giovane talento serbo

Matija Popovic è sempre più vicino a diventare il prossimo colpo del calciomercato Milan in entrata ed in ottica futura. I rossoneri sono in chiusura per l’attaccante serbo classe 2006 che dal 31 dicembre si svincolerà dal Partizan Belgrado. Come riferisce Daniele Longo, il club rossonero starebbe continuando a trattare sulle commissioni, col calciatore che ha già scelto i rossoneri.

Per domani mattina è previsto il contatto decisivo, qualora arrivasse la fumata bianca, nella stessa giornata di domani saranno effettuate le visite mediche e ci saranno le firme sul contratto.

