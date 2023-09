Manolo Portanova polemico sui suoi canali social ufficiali: il messaggio dell’ex Juventus dopo l’ultimo gol con la Reggiana

Un polemico Manolo Portanova si sfoga sui social dopo l’ultimo gol con la Reggiana. Il messaggio dell’ex Juventus su Instagram.

IL MESSAGGIO – «Tante polemiche, forse anche troppe. Mi hanno dato per finito a livello calcistico, che non ero all’altezza o che addirittura fossi stato solo fortunato. Io vi rispondo così. Congetture e parole superflue le lascio come sempre a voi. Il primo! A presto Forza Regia».

