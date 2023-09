Juventus Next Gen, te lo ricordi? L’ex obiettivo della seconda squadra bianconera continuerà la propria carriera in Romania

Marco Fossati sarà un nuovo giocatore del Cluj, formazione militante nel massimo campionato rumeno, che ha deciso di ingaggiarlo a parametro zero, come riferito da Gianluca Di Marzio.

Classe 1992, l’ex centrocampista del Monza era stato accostato anche alla Juventus Next Gen come possibile rinforzo d’esperienza in mezzo al campo.

