Rocco Commisso giustifica l’insulto all’indirizzo di Gian Piero Gasperini dopo Fiorentina-Atalanta: ecco cosa ha detto

Rocco Commisso, intercettato all’aeroporto di Peretola, è così tornato a parlare dell’insulto a Gasperini dopo la vittoria della Fiorentina sull’Atalanta in campionato.

LE PAROLE – «Ero con ragazzi come voi, qualcuno ha fatto una domanda e io ho solo difeso i fiorentini. Ho fatto meno danno io che me la sono presa solo con lui rispetto a lui che se l’è presa con tutti i fiorentini. Non so se ci sarà possibilità di chiarire, ma la pietra sopra ce la devono mettere altri».

