Il Porto ha ufficializzato il trasferimento di Nico Gonzalez dal Barcellona. Tutti i dettagli sull’acquisto

Di seguito il comunicato del Porto.

COMUNICATO – Dal Camp Nou all’Estádio do Dragão: ecco Nico González, secondo acquisto dell’FC Porto nella stagione 2023/24. Il nazionale spagnolo under 21 arriva all’Invicta dalla Catalogna e firma un contratto valido per cinque stagioni, fino al 2028, con clausola rescissoria da 60 milioni di euro. L’FC Porto ha concordato con il Barcellona di pagare 8,4 milioni di euro per l’intero trasferimento, con lo stemma catalano autorizzato a ricevere il 40% del valore aggiunto ottenuto in un futuro trasferimento. Il Barcellona ha ancora la possibilità di riacquistare i diritti del giocatore per 30 milioni di euro, fino al 30 giugno 2025.

Figlio di Fran, capitano del Súper Dépor che ha sfidato l’egemonia di Barça e Real, Nico è nato ad A Coruña il terzo giorno del 2002 e ha seguito le orme del padre fin da bambino. Ha dato i primi ritocchi alle scuole del Montañeros e dall’umile club galiziano è passato a un gigante del calcio mondiale. Si è trasferito a La Masia una decina di anni fa, è diventato un giocatore del vivaio blaugrana e ha attraversato tutti i livelli della cantera fino a raggiungere la vetta. Ha esordito con la nazionale maggiore del Barcellona quasi due anni fa, il 15 agosto 2021, quando ha sostituito Sergio Busquets durante la partita che si è conclusa con una vittoria casalinga per 4-2 sulla Real Sociedad.

In quella stagione, la stagione 2021/22, il potente centrocampista alto 1,88 metri segnò due gol e fornì altrettanti assist nelle 37 partite di campionato, Champions League, Europa League, Coppa del Re e Supercoppa spagnola in cui giocò per il main culé squadra. Alleato alla concorrenza di grandi nomi come Busquets, Pedri, Gavi o Frenkie de Jong, l’acquisto di Kessié dal Milan ha ridotto lo spazio di Nico in rosa agli ordini di Xavi e il centrocampista è finito per essere trasferito alla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

È diventato uno dei pochi punti salienti positivi del Valencia nell’ultima stagione – durante la quale ha aggiunto 26 partite, un tiro preciso e un passaggio in porta – ed è tornato a casa nella tristezza degli spalti del Mestalla. Avendo appena ingaggiato Gündogan dal Manchester City, il Barça non ha tagliato le ali al 21enne e gli ha permesso di volare molto vicino alla Galizia. D’ora in poi rafforza le opzioni di Sérgio Conceição per il settore intermedio e indosserà la maglia numero 16.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG