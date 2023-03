Con la partita di stasera Cristiano Ronaldo è tornato indietro nel tempo. Precisamente a novembre e marzo 2017 quando il portoghese realizzò due marcature multiple consecutive con la nazionale del suo Paese. Capitò in due gare valevoli per le qualificazioni Mondiali: contro Lettonia e Ungheria realizzò due doppiette. Un’impresa riuscita in questo inizio di qualificazioni degli Europei: 2 gol giovedì al Liechtenstein e altrettanti nel primo tempo di stasera in Lussemburgo-Portogallo.

