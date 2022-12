Ennesima polemica su Cristiano Ronaldo: CR7 si è allenato con i titolari della sfida con la Svizzera e non con le riserve come da programma

Ennesima polemica attorno a Cristiano Ronaldo, che sta lasciando un segno tutto suo sui mondiali.

CR7 infatti avrebbe preso parte al lavoro di palestra nell’allenamento odierno. Un lavoro però programmato solo per chi era partito titolare contro la Svizzera. Il portoghese ha quindi deciso di snobbare il programma del ct Santos, che prevedeva una seduta d’allenamento leggero per le riserve e chi era subentrato, compreso Rafa Leao. Un gesto che non fa altro se non creare ulteriore polemiche e che il Portogallo ha deciso di non commentare per ora.

