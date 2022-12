Portogallo, il commissario tecnico Fernando Santos ha parlato dopo il largo successo ai danni della Svizzera: la sua analisi

Fernando Santos ha così analizzato nel post-partita il 6-1 di Portogallo-Svizzera.

LE PAROLE – «Non è stata una serata perfetta, ma abbiamo disputato una grande partita con il giusto atteggiamento per tutti i 90 minuti di gioco. Cristiano Ronaldo? Ne ho già parlato e non lo farò più, è un giocatore diverso da Ramos. Ronaldo è il nostro capitano, non ci sono stati problemi in seguito alla mia decisione. Vuole sempre dare il suo contributo, ma non sta a me dire se giocherà o meno nella prossima partita. Dobbiamo vedere cosa accadrà».

