L’ex calciatore Luis Figo ha parlato di Cristiano Ronaldo in ottica Mondiale con il Portogallo

Luis Figo, storico ex calciatore portoghese, in una intervista a Football Talks ha parlato di Cristiano Ronaldo in vista del Mondiale in Qatar.

CRISTIANO RONALDO – «Nessuno ha dubbi sulla qualità, la prestazione e la professionalità di Cristiano Ronaldo. Sono sicuro che si presenterà ai Mondiali nelle migliori condizioni possibili. Senza dubbio, per la sua qualità e la sua grande professionalità, penso che il Portogallo possa stare tranquillo su quello che può dare alla nazionale».

PORTOGALLO – «Il Portogallo ha una delle migliori squadre del mondo, ma è logico che vincere un campionato europeo o mondiale dipenda da molti fattori, non solo la qualità individuale o collettiva. Ad ogni modo ho tutte le speranze che il Portogallo possa esprimere tutto il suo valore e raggiungere l’obiettivo di arrivare in finale e vincere il mondiale».

L’articolo Portogallo, Figo sicuro: «Cristiano Ronaldo si presenterà al meglio al Mondiale» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG