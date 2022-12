Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha polemizzato con il CT Fernando Santos dopo l’eliminazione del Portogallo

Georgina Rodriguez, subito dopo l’eliminazione del Portogallo dal Mondiale, ha attaccato il CT Fernando Santos su Instagram.

LA POLEMICA – «Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell’amico per cui tu hai tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che ha visto come è cambiato tutto quando ti ha inserito, però ormai era tardi. Non si può sottostimare il giocatore più forte del mondo, la sua arma più poderosa. Nemmeno si può mettere la faccia per qualcuno che non lo merita. La vita ci dà lezioni, oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato».

