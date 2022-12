Portogallo Svizzera, il ct azzurro Roberto Mancini avrà visto la sfida di stasera tra i lusitani e gli elvetici? L’analisi del match

Portogallo-Svizzera è la sfida di Qatar 2022 che più ha interessato direttamente noi italiani. I rossocrociati sono i primi responsabili della nostra mancata partecipazione al Mondiale, visto come ci hanno preceduto in classifica nel girone di qualificazione. Vedendoli in

bambola, il ct Mancini non può non avere pensato due cose: che erano battibili (ahi, Jorginho…); e che proprio così li avevamo battuti nella gara inaugurale dell’Europeo, passando con Locatelli, raddoppiando sempre con lui e chiudendo i conti con Immobile per una vittoria netta: 3-0.

Ma la realtà non si può cambiare e la Svizzera si è guadagnata con pieno merito l’accesso in Qatar, dove fino a stasera qualcosa aveva pur fatto. Piuttosto, occorre ricordare che se avessimo fatto il minimo indispensabile per sconfiggere la Macedonia del Nord ai playoff, poi ci saremmo trovati di fronte il Portogallo. E se il Portogallo fosse stato

questo, il rischio della brutta figura ci sarebbe stato lo stesso…

