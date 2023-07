Dopo la decisione di Azpilicueta di tornare in Spagna i nerazzurri non hanno ancora colmato il vuoto lasciato dallo slovacco.

L’Inter ancora non ha sostituito Milan Skriniar che ormai è un calciatore del PSG; Bisseck è un profilo giovane che sostituisce D’Ambrosio. Tanti i nomi che si fanno per i nerazzurri ma secondo la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore c’è una new entry: si tratta di Rafael Toloi dell’Atalanta.

Atalanta

L’italo-brasiliano risponde alla richiesta di Inzaghi che vuole un profilo esperto; meglio ancora se conosce bene anche la Serie A. Al momento la difesa non è una priorità ma l’Inter potrebbe presto fare un’offerta: Toloi ha 32 anni ed 1 solo altro di contratto con la Dea.

