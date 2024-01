Ange Postecoglou, manager del Tottenham, si è espresso negativamente sulle possibilità di un ritorno in campo di Perisic in questa stagione

Il manager del Tottenham, Ange Postecoglou, è molto pessimista sulla possibilità di un ritorno in campo di Ivan Perisic nel corso di questa stagione dopo il gravissimo infortunio subito dall’ex Inter.

LE PAROLE – «Sta lavorando sodo, ovviamente ha degli impegni con la nazionale che vuole mantenere. E’ stata una perdita significativa per noi, ero convinto del fatto che quest’anno ci avrebbe dato un contributo davvero significativo vista la sua esperienza e per quello che aveva mostrato nelle prime partite. E’ improbabile che giochi ancora per noi».

L’articolo Postecoglu pessimista: «Perisic? È improbabile che giochi ancora per noi» proviene da Inter News 24.

