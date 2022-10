L’allenatore del Chelsea, Potter intervenuto in conferenza stampa ha commentato la vittoria per 3-0 contro il Wolverhampton

«Non è stata facile. Queste gare non lo sono mai in Premier League, soprattutto avendo giocato mercoledì in una partita importante. Recuperare e prepararsi non è facile ma abbiamo un gruppo molto buono che si impegna, che è unito, dove si combatte l’uno per l’altro. Questo è positivo. Bene per noi, ma non è stato un match semplice, abbiamo dovuto lottare e quindi credito ai ragazzi che l’hanno fatto. E’ un buon gruppo non posso lamentarmi, non credo che possiamo avere successo con solo 11 giocatori, non credo sia giusto continuare con gli stessi 11 finchè non stramazzano e si infortunano e a quel punto mandiamo dentro gli altri, perchè non fa bene alla dinamica del gruppo».

«Abbiamo un buon gruppo qui, è una buona squadra dove c’è molta concorrenza. La concorrenza è necessaria, ho bisogno di persone che combattono l’una per l’altra, si sostengono a vicenda, vogliono giocare, ma pronte ad aiutare e penso si sia visto oggi. Guardando la squadra oggi ci sono tanti lati positivi ma non siamo al massimo»

