Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato così dopo il KO col Milan, tornando a citare la Juve

Nel post partita della sfida tra Milan e Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato così ai canali ufficiali del club viola. Le sue parole.

PRADÈ – «Abbiamo preso gol nel recupero, avevamo un po’ mollato ma avevamo la gara sotto controllo. È impossibile non segnare un gol nel secondo tempo, in certi episodi non siamo fortunati perché il fallo di mano è al limite: prima tocca la parte inferiore del corpo ma da lì poteva nascere un tiro pericoloso, una deviazione… Ogni volta che c’è al Var Mazzoleni non siamo fortunati. L’abbiamo dominata, come con la Juve, però portiamo a casa un pugno di mosche. Non so se ci manca qualcosa, lavoriamo tutti insieme per capire quali sono le nostre mancanze ma ogni volta che dobbiamo salire un gradino, lo scendiamo. Una partita così dovevamo in tutti i modi nemmeno pareggiarla, ma vincerla. Il Milan aveva defezioni importanti, era una situazione da aggredire a livello di motivazioni»

The post Pradè non l’ha ancora digerita: «Contro il Milan l’abbiamo dominata, come con la Juventus» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG