Tra i motivi forti del girone di ritorno ci sarà la lotta per il quarto posto che vale l’ingresso in Champions League. La legge così Cesare Prandelli, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.

IL BOLOGNA PUO’ FARCELA – «Certo che sì. Posso dire che in questo momento Thiago Motta è il miglior tecnico della stagione. Perché col suo Bologna lavora su concetti di gioco e non su schemi precostituiti. Ha una solidità interessante e un grande attaccante come Zirkzee. Credo che possa lottare fino alla fine».

LA LAZIO – «Anche in questo caso partiamo dalla base che è l’allenatore. E Maurizio Sarri lo è. La garanzia del gioco c’è anche nella Lazio. Affronterà il Lecce esaltata dal successo nel derby in coppa Italia. Il derby vinto incide eccome, dà una grande carica, consolida le certezze».

