Cesare Prandelli, ex allenatore, ha commentato il nuovo corso di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale: le sue parole

Cesare Prandelli ha parlato a Radio Anch’io Sport dell’Italia.

PAROLE – «Non è che un ct aspetta gli ultimi due giorni per fare una convocazione. C’è uno staff che segue la crescita dei nostri giocatori più pronti. L’impatto è forte, ma la strada è questa, bisogna ringiovanire. Immobile non convocato, Scamacca e Raspadori sì? Non dobbiamo discutere le scelte di un ct. Scamacca e Raspadori hanno fatto vedere ultimamente anche un impatto internazionale, dobbiamo essere fiduciosi. La partita più importante è quella con la Macedonia del Nord, i giocatori devono pensare a vincere quella gara, non bisogna fare calcoli».

