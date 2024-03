L’ex difensore Francesco Pratali conosce benissimo il centrocampista albanese che ieri ha segnato la prima rete in maglia nerazzurra.

Francesco Pratali ha mostrato nel corso di un’intervista a FcInter1908.it tutta la sua gioia per il goal e la grande prestazione di Kristjan Asllani. “Lui ci teneva, non è come dicono in tanti: è sempre stato tifoso dell’Inter, fin da piccolino. Fare gol a San Siro, davanti ai tifosi, con lo stadio pieno e la maglia dell’Inter, penso che per lui sia il massimo. Era già un po’ di tempo che aspettava questo momento, lui è uno che il gol ce l’ha nelle sue corde, secondo me è uno da 4-5 a campionato. Poi è normale, giocando con meno continuità devi sfruttare le opportunità e lo spazio che ti dà il mister, e secondo me lo sta facendo benissimo: posso assicurare che non è facile farsi trovare pronto e fare la differenza in una squadra che punta a vincere il campionato. Su questo non avevo dubbi: è un ragazzo dalla professionalità incredibile. Lo vedevo così già quando aveva 16 anni, mai visto uno con una mentalità come la sua: era già grande, questa è sempre stata una delle sue forze“.

Kristjan Asllani

Le caratteristiche

“Ci era andato vicino altre volte, il fatto di aver trovato continuità e fiducia gli ha permesso anche di provare un tiro in più, di prendersi una responsabilità in più. Vedo che è entrato a tutti gli effetti nelle rotazioni di Inzaghi, il gruppo lo tratta come un giocatore importante: per lui è una bella vittoria. Lui ha giocato spesso anche sulla tre quarti, se poi ripenso al gol che fece proprio all’Inter quando giocava a Empoli, anche lì fu bravo a buttarsi nello spazio. È un giocatore intelligente, magari fa due inserimenti ma li fa con i tempi giusti, quando vede la possibilità di far male. Ha fatto un movimento da giocatore esperto, facendo poi un gran gol“.

