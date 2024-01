I precedenti di Napoli Salernitana sono tutti a favore degli azzurri, considerando anche un dato molto importante sul match di Serie A

Il derby campano tra Napoli e Salernitana è praticamente alle porte, e i dati sono praticamente tutti a favore degli azzurri: 14 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte, ma i padroni di casa hanno con loro un dato molto importante.

I granata, attualmente in piena zona retrocessione, non hanno vinto neanche una gara di Serie A contro il Napoli, riuscendo ad agguantare soltanto tre pareggi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

