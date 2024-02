Precedenti Verona Juve: TUTTI i numeri del match. Ecco le statistiche verso la partita in programma sabato al Bentegodi

La Juve attraverso il proprio sito ha pubblicato l’elenco di tutti i numeri e le statistiche dei precedenti col Verona, squadra che affronterà sabato 17 febbraio alle 18 al Bentegodi.

I NUMERI DEI PRECEDENTI – La Juventus ha ottenuto 37 vittorie contro l’Hellas Verona: solamente l’Inter (40) conta più successi contro gli scaligeri in Serie A – i nerazzurri (110) sono anche gli unici ad aver segnato più gol nella competizione contro i gialloblù rispetto ai bianconeri (109).

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Hellas Verona in Serie A senza subire alcun gol (tutte le ultime tre per 1-0), i bianconeri non hanno mai ottenuto cinque successi di fila contro gli scaligeri nel massimo campionato.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide di Serie A contro l’Hellas Verona, solo contro il Piacenza (nove) ha una striscia aperta più lunga di clean sheet – l’ultimo gol veronese risale al 14’ di Verona-Juventus 2-1 del 30 ottobre 2021 (il secondo dei due gol di Simeone).

Il Verona ha subito gol in tutte le ultime 21 sfide contro la Juventus in Serie A, solo contro l’Inter ha una striscia aperta più lunga di gare senza clean sheet nella competizione (25).

Il 2-1 a favore della Juventus è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A; è stato il finale di 10 incontri, il più recente dei quali il 21 settembre 2019.

PRECEDENTI IN CASA DELL’HELLAS VERONA – Il Verona ha vinto 12 partite interne contro la Juventus (11N, 9P), contro nessuna squadra ha fatto meglio in casa in Serie A (12 anche contro la Sampdoria).

Il Verona ha pareggiato 11 partite contro la Juventus in Serie A, solo contro la Roma (12) e il Bologna (13) ne conta di più.

Dal 2016 in avanti il Verona ha ottenuto tre vittorie interne contro la Juventus in Serie A (1N, 2P), contro nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (tre successi anche contro il Cagliari).

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove partite al Bentegodi contro la Juventus in Serie A (3V, 4N), perdendo però quella più recente (0-1 il 10 novembre 2022); gli scaligeri non hanno mai registrato due sconfitte casalinghe di fila contro i bianconeri nel torneo.

The post Precedenti Verona Juve: TUTTI i numeri del match appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG