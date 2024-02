Quagliarella: «Avere i giovani è positivo per Allegri, c’è una differenza con Inter e Milan». L’analisi a Sky Sport

Quagliarella, ospite a Sky Sport, ha messo in evidenza una differenza sostanziale tra Inter e Juventus per quanto visto fino a questo momento del campionato.

QUAGLIARELLA – «Il dato positivo per Allegri e la società sono i giovani, ma in panchina l’Inter quando Inzaghi si gira ha altri 6-7 giocatori che possono giocare titolare, lo stesso il Milan. Questo incide. I giovani dalla panchina possono dare spensieratezza, ma alla lunga la paghi se non vengono i risultati».

