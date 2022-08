La UEFA ha annunciato i finalisti per i premi dell’anno: Benzema grande favorito, per l’allenatore ci sono Ancelotti, Klopp e Guardiola

La UEFA ha annunciato i finalisti per il premio di Calciatore ed Allenatore dell’anno per la stagione 2021/22.

Per i calciatori i finalisti sono Karim Benzema, grande favorito, Thibault Courtois e Kevin De Bruyne. Per la categoria allenatori ci sono in corsa Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Di seguito gli altri finalisti della sezione calciatori.

4 Robert Lewandowski (Bayern, adesso al Barcelona e Polonia) – 54 punti

5 Luka Modrić (Real Madrid e Croazia) – 52 punti

6 Sadio Mané (Liverpool, adesso al Bayern e Senegal) – 51 punti

7 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 46 punti

8 Kylian Mbappé (Paris e Francia) – 25 punti

9 Vinícius Junior (Real Madrid e Brasile) – 21 punti

10 Virgil van Dijk (Liverpool e Paesi Bassi) – 19 punti

11 Bernardo Silva (Manchester City e Portogallo) – 7 punti

12 Filip Kostić (Eintracht Frankfurt e Serbia) – 7 punti

13 Lorenzo Pellegrini (Roma e Italia) – 5 punti

14 Trent Alexander-Arnold (Liverpool e Inghilterra) – 2 punti

15 Fabinho (Liverpool e Brasile) – 1 punto

