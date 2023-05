La Premier League ha annunciato gli allenatori candidati al premio come migliore dell’anno, c’è Roberto De Zerbi

Di seguito il comunicato della Premier League sui candidati al premio di miglior allenatore dell’anno.

COMUNICATO – Sei dei migliori allenatori della Premier League del 2022/23 sono stati nominati per il premio Barclays Manager of the Season e tu puoi aiutare a decidere chi vince. Voi tifosi avete tempo fino alle 12:00 di lunedì 22 maggio per scegliere il vostro preferito tra Mikel Arteta, Roberto De Zerbi, Unai Emery, Pep Guardiola, Eddie Howe e Marco Silva.

I voti del pubblico si uniranno a quelli di una giuria di esperti di calcio per decretare il vincitore, che sarà annunciato martedì 30 maggio.

