Premier League: l’Arsenal batte il Liverpool nella sfida al vertice, il Manchester United batte il West Ham, Chelsea ancora ko

L’Arsenal batte il Liverpool nel big match della 23ª giornata di Premier League e accorcia sui Reds in cima alla classifica. La squadra di Arteta vince con un netto 3-1, con le reti di Saka, Martinelli e Trossard. I Gunners passano così al secondo posto, a 2 punti dal Liverpool e a +3 dal Manchester City, che ha due partite in meno e giocherà domani sera contro il Brentford. Nelle altre partite c’è la vittoria del Manchester United sul West Ham – con sorpasso sugli Hammers in classifica – con il gol dell’ex atalantino Hojlund e la doppietta di Garnacho. Perde ancora invece il Chelsea, che viene travolto dal Wolverhampton e da Cunha, autore di una tripletta. A chiudere la domenica c’è anche il pareggio tra Bournemouth e Nottingham Forest. Di seguito i risultati delle partite della domenica e i marcatori.

Manchester United-West Ham 3-0 (23′ Hojlund, 49′, 84′ Garnacho)

Chelsea-Wolverhampton 2-4 (19′ Palmer, 22′, 63′, 82′ rig. Cunha, 43′ Disasi aut., 86′ Thiago Silva)

Bournemouth-Nottingham Forest 1-1 (5′ Kluivert, 45′ Hudson-Odoi)

Arsenal-Liverpool 3-1 (14′ Saka, 45′ Magallhaes aut., 67′ Martinelli, 90’+2′ Trossard)

