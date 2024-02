Roma, è morto Giacomo Losi, ex difensore e capitano dei giallorossi, il terzo per numero di presenze dopo Totti e De Rossi

Lutto per la Roma: è morto Giacomo Losi. Capitano, ex difensore e bandiera dei giallorossi, con cui ha giocato dal 1954 al 1969, con 386 presenze, che lo rendono il terzo calciatore per partite giocate per il club capitolino dopo Totti e De Rossi.

La redazione di Calcionews24.com porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia.

