I risultati della Premier League di oggi: Il Liverpool vince, pareggia l’Aston Villa e il Tottenham con il City: tutto in zona cesarini

Minuti finali decisivi in 3 partite su quattro in questa giornata di Premier League. Il Liverpool vince in rimonta contro il Fulham: all’80’ i Reds erano sotto 2-3, ma all’87 Endo e poi un minuto dopo Trent Alexander-Arnlod confezionano la vittoria. L’Aston Villa pareggia in rimonta con il Bournemouth con la rete al 90′ di Watkins. Destino simile per il Tottenham, che ferma il Manchester City sul 3-3 con la rete al 90′ dell’ex Juve Kulusevski. Di seguito tutti i risultati.

Liverpool-Fulham 4-3 (20′ Leno AU, 24 Wilson, 38′ Mac Allister, 45’+3 Tete, 80′ Reid, 87′ Endo, 88′ Alexander-Arnold)

West Ham-Crystal Palace 1-1 (13′ Kudus, 53′ Edouard)

Bournemouth-Aston Villa 2-2 (10′ Semenyo, 20′ Bailey, 52′ Solanke, 90′ Watkins)

Manchester City-Tottenham 3-3 (6′ Son, 9′ Son AU, 31′ Phoden, 69′ Lo Celso, 81′ Grealish, 90′ Kulusevski)

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG