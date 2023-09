Premio Gentleman 2023, Rafael Leao, esterno del Milan, ha parlato dal palco al momento della premiazione: le dichiarazioni

(dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – Presente al Premio Gentleman 2023, Rafael Leao, premiato per il secondo gol al Napoli nello 0-4 dello scorso campionato, ha dichiarato:

PREMIO GENTLEMAN – «Un onore vincere il trofeo. Spero di fare un altro gol più bello quest’anno. Ringrazio i compagni».

GOL IN ROVESCIATA – «Il gol in rovesciata lo cercavo da tanto, è il più bello per un calciatore».

ASSIST AI COMPAGNI – «Non sono egoista, so cosa posso fare in campo uno contro uno, se posso servire un compagno che può far gol lo faccio, altrimenti tiro».

NUMERO 10 – «Il numero 10 lo hanno avuto grandi giocatori al Milan, ha sempre avuto numeri 10 veri. Era il momento giusto di prendere la maglia, voglio far vedere a tutti cosa so fare».

DERBY – «Il Derby è sempre una partita molto bella, secondo me tutti aspettano questa partita tra i miei compagni. Che vinca il migliore».

