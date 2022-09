Importante riconoscimento per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è stato infatti insignito del premio Nereo Rocco a Coverciano. Il profilo Twitter del club rossonero ha postato le foto dell’evento:

— AC Milan (@acmilan) September 22, 2022