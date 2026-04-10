Preoccupano le condizioni di salute del capitano: il ricovero non è bastato

C’è un momento, dopo una partita, in cui il risultato passa in secondo piano e resta solo la preoccupazione. Non è una questione tattica, né di forma fisica in senso stretto, ma qualcosa che va oltre, che tocca direttamente la tenuta di un giocatore e, inevitabilmente, di tutta una squadra.

Dopo l’amichevole contro la Francia, quella che doveva essere poco più di una tappa di avvicinamento agli impegni futuri si è trasformata in un campanello d’allarme. Il ricovero è arrivato subito, quasi senza preavviso, e la diagnosi ha chiarito la situazione: grave disidratazione. Non un fastidio passeggero, ma qualcosa che ha richiesto cure immediate e attenzione. Il giocatore in questione è James Rodriguez, capitano della Colombia, uno che ancora oggi rappresenta molto più di un semplice numero dieci.

Il ricovero e la fase di convalescenza

Secondo quanto riportato da RMCSport, il colombiano è tornato a casa, in fase di convalescenza, ma il punto non è tanto dove si trovi, quanto come sta davvero. Perché la disidratazione, in queste condizioni, non è mai un dettaglio isolato. Può essere legata a uno stato di affaticamento generale, a un recupero non completo o a qualcosa che ancora non è stato del tutto chiarito.

Per chi segue la nazionale colombiana, anche solo da spettatore occasionale, la questione è immediata. Senza Rodriguez la squadra cambia volto, perde qualità tra le linee, perde esperienza, ma soprattutto perde un riferimento. E il problema è che il calendario non aspetta. Il Mondiale 2026 non è poi così lontano, e ogni passaggio, ogni amichevole, ogni convocazione serve a costruire un equilibrio che adesso rischia di saltare. Non è detto che le condizioni siano così gravi da compromettere tutto, ma il fatto che si parli ancora di preoccupazione, anche dopo il ricovero, lascia qualche dubbio aperto.