“Presidente ha perso la faccia”: la Fiesole contro Vlahovic e Commisso

Firenze non ci sta e ci tiene ad esternare tutta la propria rabbia. Vlahovic e Commisso, “i traditori”, sono i bersagli del lungo comunicato della Curva della Fiorentina. Parole dure contro il trasferimento del serbo alla rivale numero uno. Ecco i passaggi più importanti: “E così siamo alle solite. Un altro piccolo uomo senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia – si legge nella nota della tifoseria viola -. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il “popolo viola” fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici. Non ci stupiamo più di niente e non ci strapperemo certo i capelli per aver perso l’ennesimo buffone”.

“Ma una domanda vogliamo farla alla persona a cui un’intera comunità ha dato totale fiducia. A Lei Presidente. Cosa le hanno raccontato per convincerla a fare una cosa del genere? Lei che al Meyer aveva deciso di non vendere l’altro giocatore di fronte ad un bimbo che glielo chiedeva, faccia i complimenti a Barone, che deve essere stato convincente raccontandole chissà cosa per farle fare un’operazione che sì, avrà portato soldi, ma che le ha fatto perdere la faccia di fronte ad una città intera e non solo […]. Una città che aveva abbracciato in toto le sue battaglie, e che avrebbe continuato ad abbracciarle anche in futuro, si è sentita abbandonata e tradita”.