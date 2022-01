Mercato, Sabatini: “Bentancur e Kulusevski potrebbero andare al Tottenham”

C’è grande fermento in casa Juventus. Queste ultime ore di calciomercato potrebbero veder partire diversi calciatori in alcune zone nevralgiche del campo. Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Sportmediaset, ha fatto il punto sul mercato della Juventus: “I bianconeri stanno trattando Zakaria, in scadenza col ‘Gladbach. Per prenderlo la società bianconera sta cedendo Kulusevski e Bentancur al Tottenham di Paratici. Il sostituto del centrocampista uruguaiano sarà appunto Zakaria, mentre Vlahovic sostituirà Kulusevski, con Morata che potrebbe restare fino a giugno e giocare sull’esterno”.

Aggiornamento su un giovane talento bianconero, che con la grande concorrenza in attacco testimoniata dall’arrivo di Vlahovic, andrà a giocare: “Kaio Jorge interessa al Granada, può uscire in prestito”. La Juventus è pronta a rifarsi il look a centrocampo e a tirare fuori i muscoli anche in sede di calciomercato.