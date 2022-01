Juventus, ecco l’offerta per Zakaria

La Juventus vive con frenesia queste ultime giornate di calciomercato e ha deciso di non fermarsi a Dusan Vlahovic. Per il centrocampo è pronta l’offerta al ‘Gladbach per Zakaria: 5 milioni più 2 di bonus. Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto con i tedeschi e sogna la Serie A. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Sky, ha avanzato un’offerta e ora aspetta una risposta dal club tedesco in tempi rapidi.

La situazione di classifica del Gladbach e la volontà di monetizzare al massimo dall’uscita del centrocampista, sono fattori che spingono verso il sì delle parti. In uscita invece prosegue la trattativa col Tottenham per la cessione di Dejan Kulusevski. Paratici è un estimatore dell’esterno svedese. Dall’Inghilterra insistono: l’Aston Villa in queste ore sta studiando un’offerta per acquistare Rodrigo Bentancur a titolo definitivo.