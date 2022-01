Scamacca e Frattesi, attenzione all’insidia tedesca

L’Inter che viaggia spedita sul mercato ha un avversario in più nella corsa a Scamacca e Frattesi. Come riporta il Corriere dello Sport, le parole dell’ad neroverde Carnevali, che parlava di club esteri interessati ai due gioielli, non sono casuali. Il Borussia Dortmund, da sempre attento alle nuove leve, fa sul serio e tenta i due azzurri.

La prospettiva di giocare in un club che ha tanta cura per i giovani e la vetrina Champions League sono certamente fattori determinanti ma oggi la priorità dei due campioncini neroverdi è quella di restare in Italia e in pole c’è l’Inter. Marotta e Ausilio si sono mossi per tempo e sperano di raccogliere i frutti di un lavoro sottotraccia iniziato qualche mese fa.