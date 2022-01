Mercato, Aubameyang vuole solo il Barcellona

Pierre-Emerick Aubameyang vuole il Barcellona ma i blaugrana non possono tesserarlo se prima non parte Ousmane Dembelé. Il problema, o meglio l’incastro, è proprio questo. Uno scenario identico a quanto successo con Morata, con il bianconero ormai certo di una permanenza a Torino. La Juventus ha rimandato a giugno il discorso, quando probabilmente non terrà in rosa lo spagnolo.

Come riporta Tuttomercatoweb, non c’è più spazio all’Arsenal per l’ex Milan. Aubameyang vorrebbe rimanere in Europa, come ha dimostrato rifiutando la scorsa settimana due proposte dall’Arabia Saudita, e potrebbe arrivare in blaugrana con un semplice prestito fino al 30 giugno. È questo il piano B per i catalani, che hanno ormai perso le speranze di arrivare a Morata (per questa sessione di calciomercato) e spingono per l’attaccante dell’Arsenal. Xavi avrà il rinforzo desiderato.