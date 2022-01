Di Marzio: “L’Inter non aspetterà l’estate per Scamacca”

L’Inter ha le mani su Gianluca Scamacca. Secondo l’esperto di calciomercato di Sky Sport Di Marzio, i nerazzurri hanno le idee chiare sugli step utili a strappare l’attaccante al club neroverde: “Scamacca è un giocatore che diventerà un tormentone già in primavera: l’Inter non penso aspetterà l’estate per metterci le mani sopra”. Queste le parole del giornalista durante l’appuntamento di calciomercato.

Marotta e Ausilio vogliono strappare subito il “sì” del calciatore e devono ora trattare col Sassuolo. La base di partenza è la cifra di 40 milioni di euro. L’Inter ha in Pinamonti e Pirola due contropartite gradite a Dionisi, che possono abbassare la parte cash. Ora è tempo di accelerare per regalare a Inzaghi un rinforzo in vista della prossima stagione.