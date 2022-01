Mercato, Kessié può andare all’Inter solo in un caso

Franck Kessié all’Inter come è successo con Calhanoglu? Lo scenario è allontanato con tutte le forze dai tifosi del Milan e secondo la redazione di Sportmediaset l’operazione sarebbe possibile solo in un caso. Beppe Marotta, ad nerazzurro, è da sempre attento alle occasioni di mercato ma in questo caso si sarebbe mosso solo di fronte a un’uscita inattesa. Si tratta della questione contrattuale che riguarda Marcelo Brozovic.

Il croato è a un passo dal rinnovo e l’Inter si sarebbe così cautelata in caso di un (improbabile) colpo di scena. Il Milan e Kessié sono intanto sempre più distanti sul rinnovo: le cifre chieste dal centrocampista africano sono ritenute eccessive dalla dirigenza rossonera. I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo.