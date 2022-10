Udinese Milan Primavera 2-3: la tripletta di Chaka regala i 3 punti ai rossoneri

Vittoria in extremis per il Milan Primavera di Ignazio Abate contro l’Udinese per 3-2. Decisiva la tripletta di Chaka per i rossoneri, mentre Semedo e Pafundi in rete per i bianconeri.

Grazie a questi tre punti, la formazione rossonera sale in ottava posizione a 12 punti mentre l’Udinese resta ultima ad un punto.

