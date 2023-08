Probabile formazione Milan Barcellona: le possibili scelte di Pioli. Il tecnico punta tutto sui titoli, con una solo novità

Il Milan è alla vigilia (statunitense) della sua amichevole contro il Barcellona. Per i rossoneri ultimo match negli Stati Uniti prima del ritorno in Italia e l’inizio della nuova stagione di Serie A.

Stefano Pioli punta tutto su quelli che dovrebbero essere i titolari nel suo 4-3-3. Unica novità rispetto al match contro la Juventus: visto l’infortunio di Davide Calabria, giocherà come terzino destro Alessandro Florenzi. Difesa e centrocampo confermati, così come l’attacco: Pulisic e Leao ad assistere Giroud come prima punta. Ecco la probabile formazione, come riportata da La Gazzetta dello Sport:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

