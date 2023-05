Probabile formazione Milan Cremonese: novità a centrocampo. C’è Vranckx e non Krunic; Leao andrà in panchina, ci sarà De Ketelaere

A San Siro, il Milan di Stefano Pioli affronterà nel turno infrasettimanale la Cremonese, sfida valida per la 33esima giornata di campionato di Serie A. In vista anche dello scontro diretto con la Lazio, si opta per un parziale turnover.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, affianco a Bennacer ci sarà Vranckx, che tornerà titolare. Così come De Ketelaere, cui viene data un’altra chance con affianco Diaz, mentre Leao sarà in panchina. L’attacco sarà guidato da Origi e non da Rebic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi.

