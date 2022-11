Probabile formazione Milan per il match con lo Spezia: le ultime sulle scelte di Pioli per la gara di San Siro

Il Milan si avvicina al match di domenica contro lo Spezia. Stefano Pioli studia qualche cambio in vista della serata di San Siro per far riposare qualche elemento reduce dalla gara di Champions League contro il Salisburgo. Secondo Sky Sport, in mediana ci sarà Pobega con Tonali che rifiaterà. Sulla trequarti insieme a Leao ecco Diaz e Messias, con Origi nel ruolo di punta.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.

The post Probabile formazione Milan per lo Spezia: le ultime sulle scelte di Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG