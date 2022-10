Domenica sera il Milan affronterà il Torino in campionato. Juric pernsa ancora a Pellegri dal primo minuto

in gol negli ultimi due appuntamenti: prima in Coppa Italia contro il Cittadella, poi a Udine dove ha firmato il colpo da tre punti. Per le altre due caselle dell’attacco, invece, è corsa a tre tra Vlasic, Miranchuk e Radonjic.

