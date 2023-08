Probabili formazioni Bologna Milan: Calabria non al top rientrerà più avanti, le possibili scelte secondo la Gazzetta

Manca sempre meno al debutto stagionale del Milan in Serie A. I rossoneri scenderanno lunedì sera sul terreno di gioco dello Stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna. Calabria out perché non al meglio, ecco le possibili scelte di Pioli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

The post Probabili formazioni Bologna Milan: Calabria out, le possibili scelte appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG