Probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan: Diavolo iper-offensivo, CDK in campo. Le ultime sulle scelte di Pioli

Potrebbe essere un Milan iper offensivo quello che scenderà in campo questa sera in Croazia contro la Dinamo Zagabria. Rebic dovrebbe scendere in campo a destra nel tridente con Giroud e Leao, mentre nelle ultime ore De Ketelaere avrebbe superato Krunic per una maglia da titolare.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

