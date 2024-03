Probabili formazioni Juve Genoa, le ultime sulle scelte di Allegri in vista del match in programma domani allo Stadium

Vigilia di campionato per la Juve, in campo domani contro il Genoa allo Stadium per la 29esima giornata di questo campionato, ultima prima della sosta per le Nazionali.

Allegri orientato a riproporre Kostic dall’inizio dopo le ultime panchine, con Miretti (avanti nel ballottaggio col rientrante Rabiot), Locatelli e McKennie in mezzo. In avanti il rientro dal primo di Vlahovic che, scontata la squalifica, dovrebbe tornare a fare coppia con Chiesa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti (Rabiot), Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

