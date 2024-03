Probabili formazioni Milan Empoli: quattro cambi rispetto alla sfida di giovedì contro lo Slavia Praga. ULTIME

Domani alle 15 il Milan scenderà in campo a San Siro nella sfida contro l’Empoli, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Pioli dovrebbe optare per almeno quattro cambi rispetto allo Slavia Praga.

Okafor è pronto a prendere il posto dello squalificato Leao, così come Jovic che farà rifiatare Giroud. Toccherà poi anche a Calabria al posto dello squalificato Florenzi e uno tra Thiaw e Tomori per Kjaer.

