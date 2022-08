Probabili formazioni Milan Udinese: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per la prima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro l’Udinese. Secondo il Corriere dello Sport, tocca ad Ante Rebic guidare l’attacco rossonero supportato dal solito Leao con Brahim Diaz e Messias. Il vecchio che ha la meglio, almeno per ora, sulle nuove reclute. Fuori Tonali, affianco a Bennacer ci sarà Rade Krunic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

Nei friulani unico dubbio se schierare Udogie, promesso sposo del Tottenham. Per il resto formazione tipo per il nuovo allenatore Sottil.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Ebosse; Deulofeu, Success. All. Sottil.

