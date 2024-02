Probabili formazioni Monza Milan, un solo dubbio per Pioli alla vigilia del match di Serie A: il ballottaggio a centrocampo

Domani sarà il giorno di Monza Milan, match valevole per per la 25^ giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni del match. Un solo dubbio per Stefano Pioli, che confermerà in larga parte l’undici schierato contro il Rennes in Europa League, eccetto poche eccezioni.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, in avanti ci sarà Jovic al posto di Giroud. Il dubbio del tecnico rossonero riguarda il centrocampo: ballottaggio tra Reijnders e Bennacer per chi dovrà affiancare Adli in cabina di regia. Non si tratta di una rivoluzione ma di una rotazione.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Jovic.

The post Probabili formazioni Monza Milan, un dubbio per Pioli: il ballottaggio a centrocampo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG