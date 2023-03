Probabili Formazioni Serie A 2022/2023: ecco come scenderanno in campo le venti squadre

La Serie A 2022/2023 è iniziata sabato 13 agosto 2022 e si concluderà domenica 4 giugno 2023. Le soste previste sono tre: dal 19 al 27 settembre 2022 per gli impegni delle Nazionali in Nations League e dal 20 al 26 marzo per gli impegni delle stesse nelle Qualificazioni ad Euro 2024 e dal 14 novembre al 4 gennaio per la prima edizione autunnale dei Mondiali di calcio. I turni infrasettimanali saranno invece complessivamente 4: 31 agosto 2022, 9 novembre 2022, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. Ecco le probabili formazioni Serie A del prossimo turno di campionato.

Probabili Formazioni Serie A – 27ª Giornata

Queste le probabili formazioni della 27ª giornata della Serie A 2022/2023, in programma da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023.

FORMAZIONI GIÀ UFFICIALIZZATE

SASSUOLO-SPEZIA (Venerdì 17 marzo, ore 18.30) – DAZN

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Dionisi.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Agudelo, Maldini, Gyasi; Nzola. All.: Semplici.

ATALANTA-EMPOLI (Venerdì 17 marzo, ore 20.45) – DAZN e SKY

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti. All. P. Zanetti

MONZA-CREMONESE (Sabato 18 marzo, ore 15.00) – DAZN

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria; Petagna, Caprari. All. Palladino

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Vazquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke. All. Ballardini

SALERNITANA-BOLOGNA (Sabato 18 marzo, ore 18.00) – DAZN

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso; N. Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta

UDINESE-MILAN (Sabato 18 marzo, ore 20.45) – DAZN e SKY

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Ehizibue, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Brahim Díaz; Ibrahimovic, Rafael Leão. All. Pioli

SAMPDORIA-VERONA (Domenica 19 marzo, ore 12.30) – DAZN e SKY

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Jesé. All. Stankovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, D. Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

FIORENTINA-LECCE (Domenica 19 marzo, ore 15.00) – DAZN

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico González, Arthur Cabral, Saponara. All. Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Joan González, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

TORINO-NAPOLI (Domenica 19 marzo, ore 15.00) – DAZN

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, S. Ricci, Ilic, Ricardo Rodríguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LAZIO-ROMA (Domenica 19 marzo, ore 18.00) – DAZN

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho

INTER-JUVENTUS (Domenica 19 marzo, ore 20.45) – DAZN

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martínez. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri

