Probabili formazioni Ucraina-Italia: Spalletti pensa a tre cambi rispetto alla vittoria contro la Macedonia del Nord: le ultime

Nella probabile formazione dell’Italia che domani a Leverkusen affronterà l’Ucraina nella partita decisiva per la qualificazione ad Euro 2024 potrebbero partire titolari due giocatori della Juve: Gatti e Chiesa.

Per Sky Sport sono tre i possibili cambi rispetto alla vittoria con la Macedonia: Di Lorenzo per Darmian, Politano per Berardi e Scamacca per Raspadori. Titolare l’ex Milan Donnarumma.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Politano, Scamacca, Chiesa.

