Problemi di lista UEFA per il Barcellona: Aubameyang potrebbe essere tagliato

Nella sessione invernale di calciomercato appena conclusa il Barcellona ha registrato 4 nuovi arrivi: Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres e Pierre-Emerick Aubameyang, che a sorpresa si è svincolato dall’Arsenal qualche giorno fa. Le variazioni di lista che possono essere effettuate rispetto a quella presentata a settembre sono solo 3 e quindi per forza di cose uno dei 4 nuovi acquisti verrà escluso; il Napoli è spettatore interessato in quanto prossimo avversario in Europa League dei catalani.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca sarebbero i due attaccanti a giocarsi l’ultimo posto in lista; molto difficile pensare all’esclusione di Dani Alves e Ferran Torres. Il primo ha l’esperienza dalla sua e gioca in un ruolo delicato per il Barcellona, per il secondo sono stati spesi tanti soldi ed il suo talento non è in dubbio, Traore è in prestito e vuole giocarsi le sue carte quindi il maggior indiziato ad essere escluso sembrerebbe il gabonese.